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Город

Погоня со стрельбой: в Ярославле полицейские ловили молодого лихача

17 марта 2018 12:51
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происшествия, погоня, Ярославль

Эта история случилась накануне вечером в Заволжском районе Ярославля. Всё началось с того, что «Лада» 14-й модели возле дома № 37 по проспекту Авиаторов врезалась в припаркованный «Фольксваген». Водитель отечественной легковушки решил уехать с места ДТП по-тихому. Но его заметил патрульный наряд ГИБДД.

— Сотрудники ДПС начали преследование, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — Водитель ВАЗа видел, что за ним едет патрульная машина с мигалками и сиреной, но останавливаться он не собирался. Требования остановиться он также игнорировал.

«Лада» начала колесить по улицам района. Водитель выжимал из мотора все силы, пытаясь удрать от полицейских. Он лихачил, и полицейские решили стрелять по колёсам, потому что машина могла кого-нибудь сбить.

Заметив стрельбу, водитель «Лады» решил свернуть в лесной массив. Там он выскочил из машины и решил убежать по тропкам. Но полицейские догнали его и задержали.

Выяснилось, что за рулём «Лады» был 20-летний парень без прав. Плюс ко всему он был пьян. Сейчас на него завели несколько административных дел.

Михаил Контуев
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Фото: Александра Савельева
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