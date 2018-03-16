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Город

Официально: Дмитрий Медведев назвал ярославский моногород, который застроят заводами

16 марта 2018 21:42
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Ярославская область, Гаврилов-Ям

Теперь официально: Гаврилов-Ям получил статус территории опережающего развития. Сегодня на совещании по экономическим вопросам глава Правительства России Дмитрий Медведев подписал решение, в котором числится 19 моногородов, среди них и город в Ярославской области.

— Там, где жизнь зависит от одного градообразующего предприятия, которое может работать или, к сожалению, вообще не работать, нужны новые инвестиционные проекты, которые стимулируют диверсификацию этих территорий. Мы достаточно регулярно такие решения принимали по территориям опережающего социально-экономического развития в моногородах. По закону, напомню, это как раз тот случай, который был с самого начала предусмотрен для того, чтобы создать драйвер развития монопрофильного образования, чтобы льготы, которые положены в этом случае, позволяли привлекать частные инвестиции, — заявил Дмитрий Медведев.

В Правительстве России ожидают, что после придания этим территориям особого статуса за 10 лет на них придут инвесторы и принесут 160 миллиардов рублей инвестиций. Иными словами, в Гаврилов-Яме теперь ждут строительство новых предприятий.

В правительстве Ярославской области также назвали топ причин, почему к нам польются инвестиции.

Анна Елкина
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Фото: Government.ru
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