В зоопарке Ярославля родился дикобраз-альбинос: смотрим фото малыша

Дикобраз-альбинос родился полностью белым

В ярославском зоопарке появился на свет малыш-альбинос. Полностью белый индийский дикобраз родился 1 марта.

— Белый дикобраз — явление редкое в природе, и особенно редкое в неволе, — рассказали в ярославском зоопарке. — У малыша полностью отсутствует маскирующий окрас и красные глазки.

Отсутствие тёмного пигмента в дикой природе для дикобразов смертельно, такое животное быстро замечают хищники. Однако белый цвет никак не помешает малышу расти здоровым в зоопарке. Взрослый дикобраз может достичь веса до 15 килограммов и иметь иголки до 30 сантиметров длиной. Живут индийские дикобразы до 15 лет.

Альбиносу чуть больше двух недель

А недавно в ярославском зоопарке поселились лошади размером с собаку.