В сквере напротив кинотеатра «Родина» построят абстракцию и оранжерею: что это будет

Основа композиции памятника напоминает паруса или флаги

Жюри выбрало победителя в конкурсе проектов памятника к 100-летию ВЛКСМ, который планируют поставить в сквере «Встреча» напротив кинотеатра «Родина».

На конкурс авторы представили семь вариантов. Победителем стал проект, который сильно отличается от всех остальных работ. Леонид и Елизавета Малафеевские задумали памятник, в котором нет советской символики, но который передаёт дух эпохи.

— Композиция обыгрывает романтический образ героев прошлого, отождествляется с развевающимся флагом, пламенем, стремлением к недостижимым утопическим вершинам, ностальгически отсылает к монументальному искусству советской эпохи, — рассказали авторы. — Вместе с тем объекты спроектированы с помощью современных алгоритмических техник, что делает их актуальными для современного контекста.

Этот проект — не просто стоящий отдельно памятник, авторы предложили использовать всю территорию сквера, сделать там дорожки и оранжереи.

— В основе концепции лежит идея превращения сквера в уютный «кабинет», городскую гостиную, — рассказали Леонид и Елизавета Малафеевские. — Ключом к созданию комфортной среды становится не только сохранение существующих растений, но и подсадка новых пород деревьев и кустарников. За счет уплотнения зеленых насаждений создается теплый эффект укрытия, защищенного острова среди агрессивной транзитной среды.

Вариант памятника неокончательный. Проект будут дорабатывать, учитывая пожелания жюри.

Вид на обновлённый сквер сверху



Проголосовать за понравившийся макет могли все ярославцы. Проекты были выставлены в выставочном зале имени Нужина.