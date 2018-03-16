Юрий Ласточкин позвал рыбинцев на выборы из колонии

Экс-мэр Рыбинска проголосует за нового президента в колонии

Экс-мэр Рыбинска Юрий Ласточкин из закрытой камеры тверской колонии попросил рыбинцев пойти на выборы. Однако передать своё послание он не может из-за режима, на который он попал на ближайшие 15 суток.

— Я «общаюсь» с Юрием Ласточкиным через жену. Ну как общаюсь — она мне передает его некоторые высказывания, особенно для него важные. Он давно еще говорил — призову рыбинцев голосовать, когда придет время президента выбирать. И вот, сдержал слово, — рассказал 76.ru сенатор Анатолий Лисицын. — Просит рыбинцев выполнить гражданский долг. Сам Ласточкин его выполнит находясь даже там, где сейчас находится.

Также сенатор вспомнил, что еще в СССР была практика — труд «опальных» и их потенциал использовать.

— Зря, что его [Ласточкина] талант сейчас не служит для авиации России. Он был бы очень полезен авиации на каком-нибудь заводе в Сибири, а не тут.

В бежецкой колонии в Тверской области бывший мэр Рыбинска отбывает наказание после громкого судебного дела. 23 сентября 2015 года экс-глава Рыбинска Ласточкин был признан виновным в растрате и получении взятки. Его приговорили к 8,5 года колонии строгого режима и штрафу 140 миллионов рублей.



