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Город

Привет, Египет! Россиянам открылись курорты Красного моря по турпутёвкам

16 марта 2018 14:27
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отдых, Египет, Ярославль, туризм

Хорошую новость для тысяч россиян, которые соскучились по египетским курортам, сообщили сегодня в комании Tez-Tour. Туроператор начал продавать путёвки в арабскую страну.

— Перелёт по путёвкам будет осуществлять компания «Аэрофлот» прямым рейсом до аэропорта в Каире, — рассказали в Tez-Tour.

В компаниях Anex Tour и Tui говорят, что они пока не продают путёвки по этому направлению. Но идеи такие есть.

Об открытии путёвок в Египет пока знают не во всех ярославских турагентствах. Но, если менеджерам подсказать, чтобы они посмотрели туры от Tez-Tour, то смогут быстро подобрать нужные путёвки.

— Есть путёвки на любые даты, начиная с 1 мая, — рассказали в компании «Яроблтур». — Самые дешёвые — в трёхзвёздочные отели Хургады — от 70 тысяч рублей на двоих.

Также предствители туроператора и турагентств предупреждают туристов, что до курортов Хургады и Шарм-Эль-Шейха от Каира, куда прилетает самолёт, далековато — придётся ехать около восьми часов от аэропорта до отеля на автобусе.

Указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром президент России Владимир Путин подписал ещё в начале января. Закрыта арабская страна для россиян была с конца 2015 года после крушения А321 авиакомпании «Когалымавиа», в котором погибли 224 человека.

О возможных авиарейсах в Египет из ярославского аэропорта Туношна говорят с прошлого года. Возможно, сейчас этим вопросом начнут заниматься с новой силой и доведут дело до конца.

Михаил Контуев
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Фото: Анна Лурье
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