В Рыбинске в столкнувшихся автобусах пострадали пять пассажиров: подробности аварии

Автобусы столкнулись на остановке

Вчера в в 08:20 в Рыбинске на проспекте Ленина столкнулись два автобуса.

ЛиАЗ, который ехал по маршруту № 12, не успел затормозить и въехал в стоящий на остановке возле проходных «Сатурна» автобус № 16э. Из стоящего автобуса в этот момент как раз выходили люди.

— В аварии пострадали пять человек — пассажиры обоих автобусов, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — 64-летняя женщина госпитализирована с травмой головы, остальных отпустили из больницы на амбулаторное лечение.

В результате ДТП оба автобуса получили сильные повреждения: выбиты стекла, помят перед одного и зад другого транспорта.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в причинах аварии и устанавливают виновника ДТП.

В начале февраля выехав из Рыбинска перевернулся автобус, ехавший с пассажирами в Ярославль. Водители уверяют, что транспорт обгонял их машины по обочине.