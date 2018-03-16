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В Рыбинске в столкнувшихся автобусах пострадали пять пассажиров: подробности аварии
16 марта 2018 14:09
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Вчера в в 08:20 в Рыбинске на проспекте Ленина столкнулись два автобуса.
ЛиАЗ, который ехал по маршруту № 12, не успел затормозить и въехал в стоящий на остановке возле проходных «Сатурна» автобус № 16э. Из стоящего автобуса в этот момент как раз выходили люди.
— В аварии пострадали пять человек — пассажиры обоих автобусов, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — 64-летняя женщина госпитализирована с травмой головы, остальных отпустили из больницы на амбулаторное лечение.
В результате ДТП оба автобуса получили сильные повреждения: выбиты стекла, помят перед одного и зад другого транспорта.
Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в причинах аварии и устанавливают виновника ДТП.
В начале февраля выехав из Рыбинска перевернулся автобус, ехавший с пассажирами в Ярославль. Водители уверяют, что транспорт обгонял их машины по обочине.
Фото: ГИБДД
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