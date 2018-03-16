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Плохие подарки: что ярославцы распродают после 23 Февраля и 8 Марта
16 марта 2018 14:04
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На сайтах бесплатных объявлений 25 февраля и 9 марта резко увеличилось количество объявлений о продаже разных вещей. Причём в один день товары навыставляли мужчины, а во второй — женщины. В основном они продают ненужные подарки, которые им достались на День защитника Отечества и Международный женский день.
— Мужчины в основном избавлялись от одежды, а женщины — от бытовой техники и косметики, — рассказали специалисты сайта бесплатных объявлений «Юла».
Если обратить внимание на объявления, созданные 9 марта в категории «Транспорт и автотовары», то можно сделать вывод, что угодить женщинам с машинами и аксессуарами к ним очень сложно. В этот день объявлений стало на 51% больше, чем днём раньше. Правда, дамы тоже сил не рассчитали: 25 февраля продажи в категории «Транспорт и автотовары» выросли на 18%.
Сложнее всего оказалось угодить подарками детям. Детских товаров 9 марта продавали на 71% больше, чем днем раньше, а в категории «Детский гардероб» рост составил рекордные 105%.
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Фото: Александра Савельева
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