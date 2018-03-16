Ярославль поделят на две промышленные зоны: как это скажется на экологии

У южной промышленной зоны больше перспектив для развития, чем у северной

В Ярославле городские власти затеяли разделить все промышленные предприятия на две зоны — северную и южную. Сделать он это намерены уже в этом году.

— Южная зона имеет больше перспектив развития, там находятся успешно работающие предприятия, имеются свободные земельные площади в границах санитарно-защитной зоны, — говорят в мэрии Ярославля.

А вот в северной зоне промышленные земли более чем на 40% разрушены, и там скопилось огромное количество отходов от предприятий.

— Если перевести оттуда высокозатратные производства сборочного машиностроительного производства на южную зону, то эффективность использования земель в городе повысится, — уверены городские власти.

Ещё чиновники сказали, что все эти изменения должны положительно отразиться на экологии.

В конце прошлого года в Ярославле собирались директора крупных госструктур, инвесторы и эксперты в сферах промышленности, безопасности, IT-сектора и других. Там они обсуждали промышленный потенциал региона.