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Ярославль поделят на две промышленные зоны: как это скажется на экологии
16 марта 2018 13:29
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В Ярославле городские власти затеяли разделить все промышленные предприятия на две зоны — северную и южную. Сделать он это намерены уже в этом году.
— Южная зона имеет больше перспектив развития, там находятся успешно работающие предприятия, имеются свободные земельные площади в границах санитарно-защитной зоны, — говорят в мэрии Ярославля.
А вот в северной зоне промышленные земли более чем на 40% разрушены, и там скопилось огромное количество отходов от предприятий.
— Если перевести оттуда высокозатратные производства сборочного машиностроительного производства на южную зону, то эффективность использования земель в городе повысится, — уверены городские власти.
Ещё чиновники сказали, что все эти изменения должны положительно отразиться на экологии.
В конце прошлого года в Ярославле собирались директора крупных госструктур, инвесторы и эксперты в сферах промышленности, безопасности, IT-сектора и других. Там они обсуждали промышленный потенциал региона.
Фото: Александра Савельева
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