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Переплатили 1,7 миллиона рублей: прокуратура проверила фонтан с «туалетной» плиткой
16 марта 2018 13:12
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Ярославские прокуроры проверили, сколько в мэрии потратили на благоустройство сквера на площади Мира, и что там сделал подрядчик.
Оказалось, что контракт заключили на сумму больше десяти миллионов рублей. Оплатили работы из Федерального и областного бюджетов, вот только к началу морозов сквер так и не был готов, а плитку, которой обложили чашу фонтана, местные жители прозвали «туалетной».
Прокуроры утверждают, что мэрия приняла работы и заплатила больше восьми миллионов, при этом даже пеней за то, что к зиме сквер был не готов, с подрядчика не взяли.
— Гидравлических испытаний фонтана не проводили из-за погоды, но акты приёмки подписаны без замечаний, работы оплачены в полном объеме, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.
31 января контракт с подрядчиком расторгли по соглашению сторон, при этом в сквере так и не заменили плитку вокруг фонтана, не восстановили газоны, не сделали гидроизоляцию чаши фонтана, чаша так и осталась облицована «туалетной» плиткой. Прокуроры подсчитали, что стоит это 1 миллион 700 тысяч рублей, и выдали директору ДГХ предписание об устранении нарушений закона.
В мэрии рассказали, что весной все работы в сквере выполнят.
— Благоустраивать сквер закончит тот же подрядчик, который и начинал, — рассказал директор ДГХ Ярославля Михаил Кузнецов.
«Туалетную» плитку, которой обложили чашу фонтана, раскритиковали жители города. Тогда в мэрии объяснили, что подрядчик сделал это временно — до весны, потому что выглядел фонтан очень некрасиво, и его чашу заложили плиткой. Фонтан законсервировали, а как позволит погода, работы по контракту должны были доделать.
Фото: Александра Савельева
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