|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Охотник из Ярославля случайно застрелил егеря
16 марта 2018 12:04
2 602 12
Вчера в Ярославской области произошла трагедия. В лесу около деревни Головино Гаврилов-Ямского района 50-летний охотник застрелил егеря.
— Сейчас проводится доследственная проверка, но уже можно говорить о том, что это произошло по неосторожности, — рассказали в управлении СКР по Ярославской области. — Егерь умер от большой потери крови на месте.
Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении охотника. Если следствием и судом его вина будет доказана, то ему грозит наказание до двух лет лишения свободы.
В начале этого года в Костромском районном суде прекратили дело в отношении главного федерального инспектора по Ярославской области Василия Несветайлова. Ему назначили штраф в сто тысяч рублей. В сентябре прошлого года в костромских лесах Несветайлов на охоте застрелил егеря. Тогда говорили, что это несчастный случай.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
12 марта
«Излом времени»: ох уж эти детки!
Тяжела доля гениального ученого! Как только ты подбираешься к научному открытию, так тебя либо засмеют, либо вообще заставят исчезнуть. Вот и с...
Вот отличный пример что... далее
5 марта
«Черная пантера»: на лицо ужасные, добрые внутри
С недавних пор в Африке можно найти не только малярию, сафари и дикие племена, но и Ваканду —секретную страну с самыми передовыми технологиями в...
Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров