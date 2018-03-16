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Доминик Джокер и DJ Smash сфотографируются с ярославцами, которые сходят на выборы
16 марта 2018 11:40
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В воскресенье, 18 марта, в России будут отмечать четвёртую годовщину объединения России и Крыма. В тот самый день, когда будут проходить выборы президента страны.
В Ярославле этот день отметят митингом-концертом «Я люблю Крым» на Советской площади. Он начнётся в восемь часов вечера — сразу, как закроются избирательные участки. На сцене выступят Доминик Джокер, DJ Smash и группа «Мамульки Бенд».
— У тех, кто придёт на наш митинг-концерт, будет возможность сфотографироваться со звёздами, — пообещали организаторы. — Но это смогут сделать не все, а только те, кто сходит на выборы президента и принесет со своих избирательных участков брендированные браслеты и флаеры.
Также организаторы митинга-концерта обещают устроить викторину, но подробности о ней пока держат в секрете. Но принять в ней участие смогут тоже не все. А только те, кто побывает на выборах.
В этом году в Ярославле исхитрились по полной, чтобы заманить людей на выборы. Мы уже писали, какими интересными способами это делают. А ещё к выборам мэр Ярославля потребовал отмыть все подъезды.
Фото: Доминик Джокер/Vk.com
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