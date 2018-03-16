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В Даниловском районе начали разгребать тонны отходов, угрожающих катастрофой экологии
16 марта 2018 11:11
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В Даниловском районе начали разгребать 2 900 тонн отходов металлургического производства, которые складировали на полях и в карьере у деревень Попково и Шолохово.
Гигантские кучи чёрной пыли лежат там уже больше года, отравляя землю и воду. Прошлой зимой кричать о проблеме начали общественники. Из-за незаконной свалки отходов четвёртого класса опасности пробы воды в районе оказались остро токсичными.
— Учитывая приближение паводкового периода, правительством Ярославской области достигнута договоренность с «Скоково» по организации вывоза отходов на специализированный полигон предприятия, — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов. — Кроме того, департаментом охраны окружающей среды и природопользования в целях мониторинга экологической ситуации организован отбор проб грунта и снега на территории, прилегающей к месту складирования отходов. Вывоз в холодный период оптимален, так как пыль смерзлась и не будет распыляться при транспортировке.
На предприятие, которое должно было утилизировать эту пыль, возбудили уголовное дело.
Фото: Правительство ЯО, Правительство Ярославской области
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