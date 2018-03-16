Ночью в угличском дворе одновременно сгорели две машины

Спасатели быстро потушили машины

Около четырёх часов ночи в Угличе на улице Февральской во дворе дома 35 загорелись две припаркованные машины. Сообщение об этом поступило в дежурную смену МЧС.

Семь спасателей и два пожарных автомобиля за несколько минут локализовали огонь, а через сорок минут машины полностью потушили.

Машины были припаркованы во дворе на ночь, людей рядом во время возгорания не было, поэтому никто не пострадал.

— Автомобиль «Ниссан-Жук» полностью уничтожен, даже госномер, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Сейчас устанавливается его владелец. Рассматриваются разные причины возгорания, скорее всего, произошло самовозгорание из-за неисправности проводки. Иномарка загорелась, и огонь перекинулся на стоящий рядом ВАЗ-2115.

Огонь уничтожил «Ниссан-Жук» и сильно повредил ВАЗ

Отечественный автомобиль пострадал чуть меньше иномарки — огонь сильно повредил пассажирскую сторону машины.

В конце января во дворе в центре Ярославля сгорел «Порше-Кайен». Оказалось, что его подожгли из-за ревности.