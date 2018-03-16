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Ночью в угличском дворе одновременно сгорели две машины
16 марта 2018 11:05
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Около четырёх часов ночи в Угличе на улице Февральской во дворе дома 35 загорелись две припаркованные машины. Сообщение об этом поступило в дежурную смену МЧС.
Семь спасателей и два пожарных автомобиля за несколько минут локализовали огонь, а через сорок минут машины полностью потушили.
Машины были припаркованы во дворе на ночь, людей рядом во время возгорания не было, поэтому никто не пострадал.
— Автомобиль «Ниссан-Жук» полностью уничтожен, даже госномер, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Сейчас устанавливается его владелец. Рассматриваются разные причины возгорания, скорее всего, произошло самовозгорание из-за неисправности проводки. Иномарка загорелась, и огонь перекинулся на стоящий рядом ВАЗ-2115.
Отечественный автомобиль пострадал чуть меньше иномарки — огонь сильно повредил пассажирскую сторону машины.
В конце января во дворе в центре Ярославля сгорел «Порше-Кайен». Оказалось, что его подожгли из-за ревности.
Фото: МЧС
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