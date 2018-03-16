Мэр потребовал вымыть все подъезды Ярославля к выборам

На этой общегородской планёрке градоначальник думал только о дне выборов

Эту пятничную планёрку в мэрии глава города Владимир Слепцов практически полностью посвятил выборам. Только этот вопрос и волнует городскую администрацию сейчас настолько, что мэр Ярославля указал управдомам вымыть все подъезды города уже к этому воскресенью.

— Освещение у подъездов полностью восстановить, управляющие компании, записывайте, пожалуйста, — раздавал указания на планёрке Владимир Слепцов. — И сделать генеральную уборку подъездов. 18 числа практически никто не уезжает из города, в основном все остаются, чтобы проголосовать за президента и территорию для благоустройства. Люди остаются в городе, и должны оставаться в чистом городе, чтобы чувствовать себя комфортно. Эту работу нужно сделать до воскресенья.

На совещании градоначальник также озвучил просьбу старосты дома № 63 на проспекте Октября, которая пояснила, что его жители собираются на выборы, но идти не удобно через ямы во дворе. И Владимир Слепцов отдал указание департаменту городского хозяйства удовлетворить просьбу ярославны.

Выборы президента России состоятся в ближайшее воскресенье, 18 марта. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства будет избран на шестилетний срок путём равного и прямого всеобщего тайного голосования. На пост главы государства сейчас претендуют восемь человек: Владимир Путин, Борис Титов, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Сергей Бабурин и Ксения Собчак.

Ярославцев на эти выборы зазывают очень активно — и дешёвыми пирожками, и дорогими «Айфонами».