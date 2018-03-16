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Ловят преступников и ищут людей: как ярославские операторы службы такси помогли полицейским
16 марта 2018 10:01
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Ярославские таксисты могут не только в ДТП попадать, но ещё и активно сотрудничать с полицией и предоставлять правоохранителям информацию, которая помогает вычислить виновного. Благодаря такой слаженной работе, полицейские отделов МВД по Ленинскому и Фрунзенскому районам раскрыли несколько преступлений.
— Однажды информация сервиса помогла установить преступников, которые хотели угнать автомобиль со стоянки вокзала. После неудачной попытки угонщики с руки поймали автомобиль такси с символикой сервиса. Менеджеры определили по GPS, кто из партнеров сервиса работал в этом районе, по марке и модели нашли нужную машину и отследили ее маршрут. Это помогло полицейским понять, куда поехали преступники, и продолжить расследование, — рассказала специалист по связям с общественностью сервиса заказа такси «Максим» Мария Пухова.
Еще одно дело было связано с пропажей человека. Сотрудники сервиса выяснили, откуда и куда ехал человек в день исчезновения, и передали информацию полиции.
К сожалению, происшествий с участием таксистов в Ярославле тоже предостаточно. Недавно 76.ru проводил расследование и выяснял, как вызвать такси и доехать до места живым.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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