Ловят преступников и ищут людей: как ярославские операторы службы такси помогли полицейским

Благодаря слаженной работе раскрыто несколько преступлений

Ярославские таксисты могут не только в ДТП попадать, но ещё и активно сотрудничать с полицией и предоставлять правоохранителям информацию, которая помогает вычислить виновного. Благодаря такой слаженной работе, полицейские отделов МВД по Ленинскому и Фрунзенскому районам раскрыли несколько преступлений.

— Однажды информация сервиса помогла установить преступников, которые хотели угнать автомобиль со стоянки вокзала. После неудачной попытки угонщики с руки поймали автомобиль такси с символикой сервиса. Менеджеры определили по GPS, кто из партнеров сервиса работал в этом районе, по марке и модели нашли нужную машину и отследили ее маршрут. Это помогло полицейским понять, куда поехали преступники, и продолжить расследование, — рассказала специалист по связям с общественностью сервиса заказа такси «Максим» Мария Пухова.

Еще одно дело было связано с пропажей человека. Сотрудники сервиса выяснили, откуда и куда ехал человек в день исчезновения, и передали информацию полиции.

К сожалению, происшествий с участием таксистов в Ярославле тоже предостаточно. Недавно 76.ru проводил расследование и выяснял, как вызвать такси и доехать до места живым.