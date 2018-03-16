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В центре Ярославля «Тойота» протаранила учебный автомобиль
16 марта 2018 09:38
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Появилось видео аварии, которая произошла 14 марта на площади Мира. «Тойота», выезжая на круг с улицы Городской вал, протаранила учебную машину, которая ехала по проспекту Ленина.
За рулём учебного автомобиля скорее всего сидел инструктор — выйдя из машины, мужчина поругался и начал доставать из багажника аварийный знак. За ним через водительскую дверь с пассажирского сиденья вылезла девушка, её дверь оказалась заблокирована «Тойотой».
Опытные водители обсуждают, что это сложный перекрёсток.
— Тут нужно подавать в суд на ГИБДД в связи с небезопасной и противоречащей разметкой и светофорами, — написал пользователь Рокэ Алва в комментарии к видео на ютьюб. — Круг-кольцо нарисовать не могут.
К счастью, в ДТП люди не пострадали, досталось только машинам.
В Рыбинске не поделили дорогу два автобуса. Оба ехали с пассажирами, которые получили травмы от столкновения транспорта.
Фото: «Ярнет»
Видео: SafeRegion
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