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Город

На 55 метров ниже, пожалуйста: из колеса обозрения требуют сделать колёсико

16 марта 2018 07:15
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колесо обозрения, Ярославль

Похоже, ярославская градозащитница Ольга Мазанова отстояла свою идею об уменьшении колеса обозрения, которое планировали построить в центральном районе города. Активистка давно говорила, что колесо слишком большое, строить хотят в неположенном месте, и оно будет закрывать виды на исторические панорамы.

Департамент охраны объектов культурного наследия жалобы рассмотрел и частично согласился.

Согласился по первом части. Признал колесо обозрения объектом капитального строительства. А в зоне охраняемого природного ландшафта (каковой и является местечко, где хотят поставить колесо) такие объекты должны быть высотой не больше 10 метров. По проекту же колесо — все 65.

 — По имеющейся информации разрешение на строительство на указанном земельном участке не выдавалось, — обеспокоены в департаменте.

А вот со второй претензией не согласились. Решили, что ничего такое колесо не закроет от глаз горожан и туристов.

В департамент архитектуры мэрии областное ведомство направило предостережение.

 — Я надеюсь на понимание со стороны застройщика, — пишет у себя на страничке в фейсбуке Ольга Мазанова. — Я считаю, что материальный ущерб, который может понести застройщик, который уже проводит работы по возведению фундамента объекта, несравненно меньше, чем может понести город после установки гигантского колеса обозрения.

Есть подозрение, что застройщика такая мысль вряд ли утешит. На строительство колеса обозрения планировали потратить больше ста миллионов рублей.

Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: мэрия Ярославля
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