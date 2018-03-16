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Город

Промышленное шоссе встало из-за ДТП с легковушкой и грузовиком

15 марта 2018 22:53
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ДТП, Ярославль

Сегодня поздним вечером в Ярославле произошло ДТП на Промышленном шоссе. Здесь столкнулись «Рено-Логан» и грузовик. Легковушка поднырнула по кузов грузовой машины.

Авария затормозила движение.

 — Грузовик перекрыл всё Промышленное шоссе в сторону центра, — рассказал очевидец ДТП Илья Кичигин, водитель маршрутки, проезжавшей мимо.

Официальной информации о ДТП на данный момент нет, поэтому пока не уточняются данные по пострадавшим. Следите за обновлениями.

Серьёзная авария произошла сегодня в Рыбинске. Там в аварию попали два пассажирских автобуса.

Ольга Прохорова
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Фото: Илья Кичигин
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