Промышленное шоссе встало из-за ДТП с легковушкой и грузовиком

Легковушка «нырнула» под кузов грузовика

Сегодня поздним вечером в Ярославле произошло ДТП на Промышленном шоссе. Здесь столкнулись «Рено-Логан» и грузовик. Легковушка поднырнула по кузов грузовой машины.

Авария затормозила движение.

— Грузовик перекрыл всё Промышленное шоссе в сторону центра, — рассказал очевидец ДТП Илья Кичигин, водитель маршрутки, проезжавшей мимо.

Официальной информации о ДТП на данный момент нет, поэтому пока не уточняются данные по пострадавшим. Следите за обновлениями.

Серьёзная авария произошла сегодня в Рыбинске. Там в аварию попали два пассажирских автобуса.