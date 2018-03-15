На вашего сына дело завели — он Путину писал. Как у мальчика из Ярославля появился президентский пёс

У Ильи Медведева теперь новый друг

У 12-летнего ярославского школьника Ильи Медведева сбылась его мечта последних девяти лет — ему подарили собаку. И не простую — президентскую.

Мы отправились посмотреть на эту чудо-собаку.

Хулиган

Вошли в чистую новую квартиру: не хоромы, но и не маленькая. С достаточно большой и активной собакой тут будет сложновато.

Встретила нас мама Ильи Ольга и… белый комок в розовом ошейнике. Неуклюже выбежал в коридор и принялся обнюхивать нас.

— Милота какая! — тяну к нему руку, тут же молочные зубки-иголочки не больно, но ощутимо начинают жевать мой палец.

— Да ты хулиган!

— Да, он пока кусается, но я уже привык, — выглядывает из комнаты счастливый хозяин щенка.

— Назвал уже как-то?

— Да, Чемпи. Это сокращенно от Чемпиона.

Игорь с семи лет занимается джиу-джитсу. Недавно на соревнованиях мальчик получил травму — порвал связки на правой руке и пока ходит с фиксатором.

— В честь президента не хотели назвать?

— Думали, — смеется Ольга. — Но Владимир Владимирович — слишком длинно получается.

Чампи ещё кусачий

Не в пирогах счастье

Как в мультике «Малыш и Карлсон», и Илья мечтал о собаке. Говорит, просил на все праздники.

— С трёх лет мечтал о собаке. Просил на Новый год, на день рождения, но никто не дарил. Только говорили: «Вот тебе деньги, купи себе собаку». А какую я собаку куплю на двести рублей?

Мальчик хотел именно швейцарскую овчарку. Долго выбирал, читал про породы.

— Эта мне понравилась тем, что она очень красивая, умная, не агрессивная, с детьми хорошо ладит. Именно белую собаку хотел.

— Почему же Дед Мороз не дарил ребёнку щенка? — спрашиваю у мамы.

— Потому что нам не надо. Я люблю животных, могу с ними поиграть, но не дома, не люблю шерсть. Еще же и гулять с ним надо.

— А кто гулять-то и кормить будет?

— Я! — не дожидаясь, пока я договорю, отзывается Илья.

Мама мальчика собаку сначала не хотела, а теперь уже играет с щенком

Говорили, что это неправда

— Как тебе в голову мысль пришла написать президенту?

— В декабре увидел в новостях, что он подарил девочке собаку. Решил тоже написать письмо на сайте. Родители сказали, что это неправда, ничего не привезут. Я всё равно написал. Прошло недели три, я уж и забыл. На соревнованиях получил травму, лежал в больнице, туда мне и позвонили. Сказали, что нашли таких собак, рассказали, в каких городах есть питомники. Я тогда очень обрадовался, но прошло много времени, мне больше не звонили, я уже и думать перестал про то, что мне могут собаку подарить. А вчерашний приезд мэра со щенком для меня стал сюрпризом.

Что точно написал президенту, Илья не помнит. Зато мама прекрасно помнит, когда она поняла, что желание её сына исполнится.

— Я и не думала, что на его письмо ответят, — говорит Ольга. — Позвонили мне в середине января. Спрашивают: «Ваш ребёнок?» «Мой», — говорю. «На него дело завели», — отвечают. У меня и сердце в пятки ушло. «Какое ещё дело?» — спрашиваю. «Делопроизводство. Он письмо Путину писал». С тех пор звонили мне каждую неделю, про породу спрашивали, предлагали поменьше кого-нибудь выбрать, но Игорю именно такая нужна была. Я говорила, что вообще не хочу собаку, но мне отвечали, что не могут отказать ребёнку. Так и уговорили.

Малышу новый хозяин готовит большое будущее

Первая встреча

— У меня вчера эмоции зашкаливали, — радостно говорит Илья. — Радость была, очень сильная радость! Правда, сначала Чемпи нарычал на меня, спрыгивал, когда я его брал на руки. Он меня побаивался, а теперь привык, ходит везде за мной.

Щенка поселили в детской, где Илья живёт вместе со своей младшей сестрой Дашей. Девочка говорит, что щенку рада, но пока побаивается его — старается с ногами забираться на постель и стулья, чтобы бегающий и всё жующий щенок её не достал.

— Как первая ночь с собакой прошла?

— Я вообще не спал. Чемпи, видимо, день с ночью перепутал, он долго ехал из Саранска. Поспал только час после приезда и всю ночь бегал по квартире и визжал.

— В школе уже обзавидовались?

— Наверное, но пока не знаю — я на больничном из-за травмы.

— Когда вырастешь, кем хочешь стать?

— Не знаю, может и МЧСником, буду там с собакой работать. У швейцарских овчарок нюх очень хороший, Чемпи сможет на поисках помогать.