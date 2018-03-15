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На выборы в Ярославле пустят дополнительные автобусы
15 марта 2018 20:34
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В Ярославле в день выборов пустят дополнительный транспорт. Мэрия города выдала расписание.
Выборы президента состоятся 18 марта. Что делать, если заметили нарушения.
Фото: Александра Савельева
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