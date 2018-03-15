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Плед, горки и прогулка по древним городам: ярославцы рассказали о любимых местах отдыха
15 марта 2018 06:38
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Ура, пятница! Время планировать выходные. И ярославцы уже распланировали. Мы опросили подписчиков нашей группы «ВКонтакте», и они рассказали, как любят отдыхать в выходные. Интересы разнообразные – от уютных посиделок дома до поездок в соседние города на экскурсии по достопримечательностям.
Есть, правда, и те, кому не выспаться как следует в эти дни.
— Я работаю все выходные... — ответила почти четверть респондентов.
Впрочем, в этот уик-энд есть важное дело, которое может заставить выйти из дома даже самых ленивых – 18 марта в России выбирают президента.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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