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Город

Плед, горки и прогулка по древним городам: ярославцы рассказали о любимых местах отдыха

15 марта 2018 06:38
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выходные, Ярославль

Ура, пятница! Время планировать выходные. И ярославцы уже распланировали. Мы опросили подписчиков нашей группы «ВКонтакте», и они рассказали, как любят отдыхать в выходные. Интересы разнообразные – от уютных посиделок дома до поездок в соседние  города на экскурсии по достопримечательностям.

Есть, правда, и те, кому не выспаться как следует в эти дни.

 — Я работаю все выходные... — ответила почти четверть респондентов.

Впрочем, в этот уик-энд есть важное дело, которое может заставить выйти из дома даже самых ленивых – 18 марта в России выбирают президента.

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Фото: Александра Савельева
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