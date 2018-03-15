Потратил сто тысяч на девушек: ярославец, закрывший десятки порносайтов, рассказал о борьбе с развратом

Мужчина решил дотянуться до всех порносайтов, какие только найдёт

Ярославец, пришедший сегодня в редакцию 76.ru, попросил его не фотографировать. И не называть настоящее имя. Только псевдоним — Николас Мваники.

— А то меня ж убьют через два дня, — опасается.

Опасается, может быть, и не зря. Мужчина объявил войну всей порноиндустрии. По его жалобам закрыли 26 порносайтов и три известных во всём мире ресурса для трансляции порнографии и приватного общения в режиме онлайн. Ранее он добился закрытия ещё 70 подобных ресурсов. В ярославской прокуратуре он уже свой человек — с его подачи правоохранители прикрывают похабные страницы в интернете.

У Николаса два высших образования — юриспруденция и государственное управление. Не женат, живёт со своими родителями. Параллельно пишет книгу и на досуге как раз борется с порносайтами.

Об этой неутомимой борьбе мы и поговорили.

— Как вы впервые попали на порносайт?

— Я увидел в интернете рекламу, где была размещена фотография симпатичной девушки и предложение пообщаться. Я подумал, что это сайт знакомств, где люди находят друг друга для серьёзных отношений. Зашёл, зарегистрировался. Понял, что это не совсем тот ресурс — это был вебкам-сайт.

Моделями там зачастую работают девочки, которым по 12–16 лет. Наткнулся на «комнату», где 19-летняя девушка глумилась над 16-летней. Я не смог на это просто смотреть.

— Как относитесь к пользователям таких сайтов?

— Ничего не имею против, если взрослые люди общаются через интернет. Для многих одиноких людей это очень нужно. Но это нужно легализовать: зарегистрировать, поставить на налоговый учёт и сделать недоступными для несовершеннолетних.

Сам услугами таких сайтов пользоваться не могу. Потому что они незаконные. На эти сайты захожу только для поисков героев своей книги. Это будет роман из четырёх частей. 80% сюжета в ней будет про меня. Первая часть будет очень тяжёлая. Как раз про порноиндустрию и вебкам-сайты. Вторая — о любви мужчины и женщины...

— Сколько денег потратили на общение с моделями на порносайтах?

— Я потратил на это около 100 тысяч рублей — я им платил деньги за истории.

Вообще, самое недорогое, что там можно делать — подсматривать за общением других. Без возможности написать в чат. Это стоит рублей 600–700. Самую крупную сумму, о которой я знаю, её заплатил девушке мужчина — это 10 тысяч долларов. Это был муж модели. Он её встретил на сайте.

— Зачем бороться, если сайты не закрываются?

— Я понимаю, что победить это нельзя. За этим бизнесом стоят высокопоставленные люди. Знаю, что есть и даже очень известные чиновники федерального уровня. Сейчас доведу дело до конца: проверю, чтобы прокуратура, суд и Роскомнадзор по моим заявлениям доделали работу качественно. Ну и, конечно, допишу книгу.