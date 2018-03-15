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По Рыбинску расставляют светофоры со световыми эффектами
15 марта 2018 17:18
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В Рыбинске устанавливают новые светофоры, да такие, что жители Ярославля могут позавидовать. Светофоры со световыми спецэффектами появились уже в трёх местах.
— На пересечении Свободы и Герцена такие же сделали еще в воскресенье, — делится увиденным в соцсетях Наталья Осипова.
Адаптивные светофоры подсвечиваются цветом по столбу — таким же, что показывает сам светофор. Такой вариант подсветки удобен на широких перекрёстках, когда светофор видно водителям из любого ряда.
Правда, рыбинские автолюбители новинку не оценили.
— Лично я не удивлён, в Москве таких много, и подсвечивается у них полностью весь столб, — пишет Александр Лебедев.
— Его ещё настроить бы правильно. А то задерживает постоянно водителей, — считает Валентина Балашова.
Также Рыбинск сейчас переходит на светодиодное уличное освещение, в качестве эксперимента такой свет установят на 254 светильниках.
Тем временем экс-мэр Рыбинска Юрий Ласточкин объявил голодовку в колонии.
Фото: Подслушано у водителей в Рыбинске / vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Далее: Тверская колония — о голодовке Ласточкина: он попал в изолятор за собственные нарушения порядка
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