По Рыбинску расставляют светофоры со световыми эффектами

Диодные светофоры в Рыбинске

В Рыбинске устанавливают новые светофоры, да такие, что жители Ярославля могут позавидовать. Светофоры со световыми спецэффектами появились уже в трёх местах.

— На пересечении Свободы и Герцена такие же сделали еще в воскресенье, — делится увиденным в соцсетях Наталья Осипова.

Адаптивные светофоры подсвечиваются цветом по столбу — таким же, что показывает сам светофор. Такой вариант подсветки удобен на широких перекрёстках, когда светофор видно водителям из любого ряда.

Правда, рыбинские автолюбители новинку не оценили.

— Лично я не удивлён, в Москве таких много, и подсвечивается у них полностью весь столб, — пишет Александр Лебедев.

— Его ещё настроить бы правильно. А то задерживает постоянно водителей, — считает Валентина Балашова.

Также Рыбинск сейчас переходит на светодиодное уличное освещение, в качестве эксперимента такой свет установят на 254 светильниках.

Тем временем экс-мэр Рыбинска Юрий Ласточкин объявил голодовку в колонии.