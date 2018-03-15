|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Тверская колония — о голодовке Ласточкина: он попал в изолятор за собственные нарушения порядка
15 марта 2018 17:23
734 1
Сегодня управление ФСИН по Тверской области прокомментировало голодовку бывшего мэра Рыбинска Юрия Ласточкина, которую тот устроил в колонии.
— Осуждённый нарушил установленный порядок отбывания наказания, с которым он лично был ознакомлен под роспись по прибытии в ИК-6. Все нарушения зафиксированы с помощью видеорегистратора, — рассказали в управлении. И уточнили: то, что рассказал Ласточкин о причинах его помещения в штрафной изолятор, у них не подтверждается.
— Так были ли те «люди в штатском из Москвы»? — уточнили мы у пресс-службы.
— Нет, — ответили порталу 76.ru.
Сейчас Юрий Ласточкин находится под медицинским наблюдением.
— Состояние его здоровья удовлетворительное. С ним беседуют медицинские работники и психологи, — рассказали в УФСИН.
О голодовке Ласточкина рассказал вчера его адвокат. Рубен Маркарьян сообщил, что, со слов его подзащитного, тот высказался по поводу послания президента. После чего в колонию, как он утверждает, прибыли несколько человек в штатском из Москвы, провели обыски, допросили почти всех, Юрия Ласточкина поместили в штрафной изолятор на 15 суток и одновременно на строгие условия содержания.
Возмущённый произволом Юрий Ласточкин объявил голодовку.
В бежецкой колонии в Тверской области бывший мэр Рыбинска отбывает наказание после громкого судебного дела. 23 сентября 2015 года экс-глава Рыбинска Ласточкин был признан виновным в растрате и получении взятки. Его приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима и штрафу 140 млн рублей.
Фото: Александр Погорелов
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
12 марта
«Излом времени»: ох уж эти детки!
Тяжела доля гениального ученого! Как только ты подбираешься к научному открытию, так тебя либо засмеют, либо вообще заставят исчезнуть. Вот и с...
5 марта
«Черная пантера»: на лицо ужасные, добрые внутри
С недавних пор в Африке можно найти не только малярию, сафари и дикие племена, но и Ваканду —секретную страну с самыми передовыми технологиями в...
Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров