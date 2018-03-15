Тверская колония — о голодовке Ласточкина: он попал в изолятор за собственные нарушения порядка

Юрий Ласточкин бунтует против обращения с ним в колонии

Сегодня управление ФСИН по Тверской области прокомментировало голодовку бывшего мэра Рыбинска Юрия Ласточкина, которую тот устроил в колонии.

— Осуждённый нарушил установленный порядок отбывания наказания, с которым он лично был ознакомлен под роспись по прибытии в ИК-6. Все нарушения зафиксированы с помощью видеорегистратора, — рассказали в управлении. И уточнили: то, что рассказал Ласточкин о причинах его помещения в штрафной изолятор, у них не подтверждается.

— Так были ли те «люди в штатском из Москвы»? — уточнили мы у пресс-службы.

— Нет, — ответили порталу 76.ru.

Сейчас Юрий Ласточкин находится под медицинским наблюдением.

— Состояние его здоровья удовлетворительное. С ним беседуют медицинские работники и психологи, — рассказали в УФСИН.

О голодовке Ласточкина рассказал вчера его адвокат. Рубен Маркарьян сообщил, что, со слов его подзащитного, тот высказался по поводу послания президента. После чего в колонию, как он утверждает, прибыли несколько человек в штатском из Москвы, провели обыски, допросили почти всех, Юрия Ласточкина поместили в штрафной изолятор на 15 суток и одновременно на строгие условия содержания.

Возмущённый произволом Юрий Ласточкин объявил голодовку.

В бежецкой колонии в Тверской области бывший мэр Рыбинска отбывает наказание после громкого судебного дела. 23 сентября 2015 года экс-глава Рыбинска Ласточкин был признан виновным в растрате и получении взятки. Его приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима и штрафу 140 млн рублей.