Газовики проверят оборудование в квартирах ярославцев в выходные

Если не пускать в квартиру газовиков, то придется заплатить штраф

После обрушения подъезда в жилом доме на улице 6-я Железнодорожная из-за взрыва бытового газа, которое произошло в феврале 2016 года, газовики серьёзно обеспокоились и пошли проверять газовое оборудование в квартирах ярославцев. Объявления с просьбами обеспечить доступ в квартиры висели на всех подъездах, но далеко не все могут отпроситься с работы и позволить себе потратить день на ожидание рабочих. Тем временем беспокойство газовиков не проходит — шутка ли, по статистике 90% трагических случаев в квартирах происходит из-за забитых вентиляций.

— С первого раза мы попадаем только в 60% квартир, потом вешаем объявление второй раз и третий. Как правило, всего удается проверить вытяжки в 90% жилья, — рассказал главный инженер «Газпром газораспределение Ярославль» Юрий Селезнёв.

Для людей, которым очень неудобно время, в которое приходят газовики, тоже нашли выход.

— Стараемся подстраиваться под абонентов, работаем по 12 часов, — рассказал Юрий Селезнёв. — Нам можно прозвонить и назвать время, в которое жильцы смогут принять мастеров. Мы набираем группы, и бригады выходят и по вечерам, и даже в выходные.

Собственникам жилья, которые не пускают рабочих для проверки плит и вентиляций, грозит административное наказание.

— Мы составляем акты о недопуске и отправляем их в жилинспекцию, — рассказал главный инженер. — Надо помнить, что ответственность за содержание вентиляционных каналов лежит на собственнике квартиры, а не на ТСЖ или управляющей компании. Штраф за нарушение сейчас составляет от одной до двух тысяч рублей, за повторное нарушение — удваивается.

Также в «Газпром газораспределение Ярославль» рассказали, что проверять оборудование теперь необходимо каждый год.