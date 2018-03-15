Серьёзное ДТП в Ярославской области с участием двух автобусов: пострадали пассажиры

В Рыбинске произошло серьёзное ДТП с участием двух пассажирских автобусов. Причём авария случилась с утра в самый час пик, когда оба салона битком были набиты пассажирами. На одном из автобусов на стекле висит значок «восклицательный знак», говорящий о том, что водитель совсем недавно получил права. Может, неопытность сыграла свою роль?

— Утром ехала на работу на этом автобусе. Людей было много в салоне. Падали все, кто стоял и сидел. Женщине вызывали скорую, у неё разбита голова! Автобус впереди просто стоял, а наш врезался при остановке в него. Я ушибла коленку. Хожу теперь с синяком, — рассказала пассажирка автобуса Анна Вдовина.

По словам Анны, водитель даже не снизил скорость при подъезде к остановке и лихо въехал в стоящий автобус.

Видимо, виной всему ужасная дорога, ведь сейчас на проезжей части лёд, покрытый снежной кашей.

Один автобус врезался в другой

Мы уточняем у сотрудников ГИБДД информацию о пострадавших и подробности ДТП.

Сегодня и в Ярославле из-за метели ого-го обстановочка: аварии случались сплошь и рядом, а пробки растянулись на несколько километров.