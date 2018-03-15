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Серьёзное ДТП в Ярославской области с участием двух автобусов: пострадали пассажиры
15 марта 2018 16:30
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В Рыбинске произошло серьёзное ДТП с участием двух пассажирских автобусов. Причём авария случилась с утра в самый час пик, когда оба салона битком были набиты пассажирами. На одном из автобусов на стекле висит значок «восклицательный знак», говорящий о том, что водитель совсем недавно получил права. Может, неопытность сыграла свою роль?
— Утром ехала на работу на этом автобусе. Людей было много в салоне. Падали все, кто стоял и сидел. Женщине вызывали скорую, у неё разбита голова! Автобус впереди просто стоял, а наш врезался при остановке в него. Я ушибла коленку. Хожу теперь с синяком, — рассказала пассажирка автобуса Анна Вдовина.
По словам Анны, водитель даже не снизил скорость при подъезде к остановке и лихо въехал в стоящий автобус.
Видимо, виной всему ужасная дорога, ведь сейчас на проезжей части лёд, покрытый снежной кашей.
Мы уточняем у сотрудников ГИБДД информацию о пострадавших и подробности ДТП.
Сегодня и в Ярославле из-за метели ого-го обстановочка: аварии случались сплошь и рядом, а пробки растянулись на несколько километров.
Фото: Подслушано в Рыбинске/vk.com, Подслушано в Рыбинске/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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