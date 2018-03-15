Ярославцам объяснили, куда звонить, если на выборах президента что-то пойдёт не так

40-09-20 — горячая линия в день выборов

В день голосования, 18 марта, каждый ярославец сможет стать немножко наблюдателем.

Общественная палата Ярославской области позаботилась о работе горячей линии в этот день. На неё любой человек сможет сообщить о том, что где-то что-то пошло не так, по его мнению. Сообщить о любых происшествиях можно будет по номеру: (4852) 40-09-20

— Непосредственно в день выборов общественная палата будет осуществлять мониторинг хода избирательного процесса, — сказал председатель региональной общественной палаты Сергей Березкин. — На основании закона «Об общественном контроле» создана специальная рабочая группа, которая будет как планово, так и по сигналу ездить по участкам Ярославля. Работа предстоит большая, я уверен, что с помощью профессорско-преподавательского сообщества выборные процедуры пройдут более открыто.