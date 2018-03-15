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Находка или кража: что делать, если увидел потерянный кошелёк
15 марта 2018 14:15
14 010 28
Корреспондент Сети городских порталов вместе с полицейским попытался разобраться, как из-за случайно найденной вещи не попасть под уголовную ответственность.
Оставленный кем-то кошелек или чужие деньги, забытые в банкомате, многим покажутся огромной удачей. Но по закону грань между находкой и кражей настолько тонкая, что каждый случай требует долгого и тщательного расследования. Следователь полиции Евгений Рыбин рассказал, как поступать с забытыми вещами.
Фото: Ирина Алексеева
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