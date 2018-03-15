Недозапретили: закрытые ярославским судом порносайты продолжили работать

Сайты с интимными онлайн-трансляциями пользуются большой популярностью у россиян

Половина порносайтов, запрещённые Кировским районным судом Ярославля, по-прежнему работают. Хотя решение суда уже вступило в законную силу и их внесли в реестр Роскомнадзора.

— Обычно проходит 3-4 месяца после того, как решение суда о блокировании сайтов вступает в законную силу, — рассказали в Роскомнадзоре. — Сначала их вносят в реестр; потом связываются с владельцами сайтов, чтобы попросить удалить запрещённый контент, и уже, в случае отказа, отправляют интернет-провайдерам требования заблокировать ресурсы.

А программисты говорят, что все эти методы не страшны для владельцев порносайтов.

— Роскомнадзор лишь даёт указания провайдерам запрещать обмен трафиком с определёнными IP-адресом, либо запрещает DNS-серверам сообщать реальный IP-адрес при заходе на запрещённый сайт, — говорят они. — Это бы всё работало, если бы не одно но... Трафик может идти через проси-сервер или, например, через сторонний https. Провайдер в таком случае видит абсолютно разрешённые запросы и не запрещает их. А ещё треть пользователей имеют в браузерах непроизвольно активную функцию экономии трафика, а это значит, что весь трафик идёт через прокси-севрер. Остальные намеренно ставят себе подобные настройки. И таких методов слишком много.

Сайты уже занесены в список Роскомнадзора, как запрещённые

Ранее стало известно, что Роскомнадзор по решению суда закрыл 26 популярных в России порносайтов и три известных во всём мире ресурса для трансляции порнографии и приватного общения в режиме онлайн: Streamate, Chaturbate и Bongacams. Это произошло из-за того, что ярославский исследователь пожаловался на них в прокуратуру. Половина из них продолжают работать, а доступ к остальным уже закрыт провайдерами.