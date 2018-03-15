Мэр Ярославля поиграл в детском саду

Два новых детских сада заработали

Сегодня в Ярославле открылись сразу два новых детских сада во Фрунзенском районе, куда пошли 320 малышей — на улице Академика Колмогорова и на Чернопрудной. В каждом садике по 7 групп общего развития и 14 воспитателей.

В день открытия новеньких садов в них пришли и чиновники. Целая делегация во главе с мэром Ярославля Владимиром Слепцовым и заместителем председателя правительства Романом Колесовым лично убедились, что малышам в детских садах хорошо. Чиновинки даже взяли в руки игрушки и поиграли, сидя на маленьких стульчиках.

Чиновники тоже поиграли в детском саду

— Детские сады сданы в эксплуатацию, соответствуют всем необходимым нормативам. Они красивые, яркие, и мы увидели по улыбкам ребят, что они им нравятся, — сказал мэр города Ярославля Владимир Слепцов. — Здесь новое кухонное оборудование, а вскоре за счет бюджета будут дополнительно приобретены новые паровые шкафы для приготовления полезных блюд. Мы будем делать всё для продолжения строительства дошкольных и среднеобразовательных учреждений в городе.

Оба детских сада находятся под круглосуточным видеонаблюдением.

Кстати, мэр Ярославля очень любит детей

К 2019 году чиновники обещают построить детский сад в «Яблоневом посаде» в Дзержинском районе.