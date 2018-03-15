|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Срочно нужны были деньги: в Ярославской области девушка продала чужую машину за пять тысяч рублей
15 марта 2018 13:54
1 876 1
В Рыбинске женщина продала чужую машину… за пять тысяч рублей. В полицию обратился владелец автомобиля и рассказал, что его «девяносто девятую» угнали. Оказалось, что машину «угнала» 22-летняя девушка, бывшая подружка владельца авто. Она пояснила, что пошла на такие меры, потому что ей срочно нужны были деньги. Сам автомобиль был не на ходу, так как в нём не было аккумулятора. Она договорилась со своим знакомым, что продаст ему машину за пять тысяч рублей. Тот приехал и забрал его на эвакуаторе. А потом разобрал на запчасти.
— Подозреваемая во всём призналась. В отношении неё возбуждено уголовное дело, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
12 марта
«Излом времени»: ох уж эти детки!
Тяжела доля гениального ученого! Как только ты подбираешься к научному открытию, так тебя либо засмеют, либо вообще заставят исчезнуть. Вот и с...
5 марта
«Черная пантера»: на лицо ужасные, добрые внутри
С недавних пор в Африке можно найти не только малярию, сафари и дикие племена, но и Ваканду —секретную страну с самыми передовыми технологиями в...
Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров