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Срочно нужны были деньги: в Ярославской области девушка продала чужую машину за пять тысяч рублей

15 марта 2018 13:54
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авто, машина, Ярославль

В Рыбинске женщина продала чужую машину… за пять тысяч рублей. В полицию обратился владелец автомобиля и рассказал, что его «девяносто девятую» угнали. Оказалось, что машину «угнала» 22-летняя девушка, бывшая подружка владельца авто. Она пояснила, что пошла на такие меры, потому что ей срочно нужны были деньги. Сам автомобиль был не на ходу, так как в нём не было аккумулятора. Она договорилась со своим знакомым, что продаст ему машину за пять тысяч рублей. Тот приехал и забрал его на эвакуаторе. А потом разобрал на запчасти.

— Подозреваемая во всём призналась. В отношении неё возбуждено уголовное дело, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Анна Лурье
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Фото: Александра Савельева
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