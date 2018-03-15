Врезался на скорости в забор: появилось видео ДТП на Богоявленской площади

В сети появилось видео того, как водитель «Рено» влетает в забор на площади Богоявления. На нём есть также и секунды до аварии. На записи видно, что машина несётся на огромной скорости с Московского проспекта. В какой-то момент водитель не справился с управлением, иномарку занесло. Сначала она чуть не въехала в машину, которая двигалась по кругу в сторону центра. А уже после этого «Рено» полетел на тротуар, чуть не врезавшись в троллейбус. Удар об забор был такой силы, что он разлетелся в разные стороны. Буквально через пару секунд после этого на тротуаре появились пешеходы. Только чудом машина их не задела.

— После совершения ДТП водитель скрылся с места аварии. Проводится проверка, — уточнили в УГИБДД по Ярославской области.

Авария произошла 14 марта в 23:55 на площади Богоявления. Только чудом горе-водитель не снёс никого на своём пути.