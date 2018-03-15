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Город

Задушила колготками, спасая сына: в Ярославской области женщина убила своего мужа

15 марта 2018 12:01
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дети, убийство, семья, драма, муж, жена, Ярославль

31-летняя многодетная мать пойдёт под суд за убийство мужа. Но здесь не просто преступление на почве алкоголя, а настоящая семейная драма.

Всё произошло 4 марта 2018 года в одном из населённых пунктов Тутаевского района. Женщина увидела, как 42-летний супруг поднял руку на её 13-летнего сына от первого брака. Мужчина был пьян и вёл себя очень агрессивно. Спасая сына от побоев, она оттолкнула мужа, а когда он упал на землю, достала из сумки капроновые колготки и задушила его. После этого женщина сама вызвала полицию.

— Подозреваемая пройдёт психиатрическую экспертизу для определения её психического состояния и установления наличия или отсутствия состояния аффекта. Женщина находится под подпиской о невыезде, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.

Помимо 13-летнего сына, у женщины ещё двое маленьких детей четырёх- и шестилетнего возраста. Их она родила от погибшего мужа. Стоит отметить, что семья была благополучная, на учёте не состояла. Однако погибший мужчина отсидел срок за убийство. После освобождения он создал семью. Но от агрессии в своём поведении так и не смог избавиться.

В конце прошлого года в Ярославской области произошла ещё одна семейная драма. Женщина убила озверевшего мужа, спасаясь от его побоев.

Анна Лурье
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Фото: Александра Савельева
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