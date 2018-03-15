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Россия осталась без порносайтов из-за жалобы возмущённого ярославца

15 марта 2018 11:49
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порнография, Роскомнадзор, Ярославль

В России заблокировали 26 крупных порнографических сайтов, а также 3 известных во всём мире ресурса для трансляции порнографии и приватного общения в режиме онлайн: Streamate, Chaturbate и Bongacams.

Решение о запрете всех этих ресурсов вынес Кировский районный суд Ярославля по наводке местной прокуратуры.

— К нам с жалобой на эти сайты обратился местный житель, — рассказали в прокуратуре Кировского района города Ярославля. — Основываясь на его информации, мы и подготовили обращение в суд.

Возмущённый контентом ярославец пишет исследование о современных технологиях, которые негативно влияют на несовершеннолетних. Именно эта работа и вывела его на эти сайты.

— В заявлении мужчины были не все эти ресурсы, — уточнили в прокуратуре. — Наши специалисты взяли ссылки, которые привёл он, и выявили похожие.

В прошлом году по обращению этого же мужчины были закрыты около 70 порносайтов. Тогда дело из прокуратуры ушло на федеральный уровень из-за объема материалов. Решение принимал суд в Москве.

В апреле прошлого года Роскомнадзор, наоборот, разблокировал популярные порноресурсы xHamster и PornHub.

В Ярославле продолжают обсуждать скандальную видеотрансляцию секса молодой семейной пары, которую они устроили на глазах у своей маленькой дочки. Эту тему вновь стали обсуждать в связи с тем, что на днях ребёнка вернули в семью.

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