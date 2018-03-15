|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Бывшей гостинице «Царьград» в центре Ярославля занизили цену
15 марта 2018 11:13
540 1
Большое здание № 5 на улице Андропова в Ярославле пытаются продать уже несколько лет. Но тщетно — памятник архитектуры, бывшую гостиницу «Царьград» никто не берёт.
В этом году здание оценили вновь, и оно подешевело, правда, меньше, чем на миллион рублей. Сейчас его оценили в 105 миллионов 198 тысяч рублей. При этом рыночная цена одного квадратного метра всего 38,51 тысячи рублей — весьма бюджетно для роскошного трёхэтажного здания в центре Ярославля.
На этой же улице городские власти продают помещения на первом этаже в доме № 25/9, где сейчас располагаются кафе и магазины. Помещения в 69,2 кв. метра обойдутся в 2,98 миллиона рублей. Рыночная же цена одного квадратного метра здесь — 43 тысячи рублей.
Справка 76.ru
Здание на улице Андропова, 5/24 является памятником истории и культуры. В XIX веке здесь была знаменитая гостиница «Царьград». Площадь трёхэтажного здания — 2194,2 кв. метра.
Фото: Инга Сафронова
Ранее на эту тему:
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
12 марта
«Излом времени»: ох уж эти детки!
Тяжела доля гениального ученого! Как только ты подбираешься к научному открытию, так тебя либо засмеют, либо вообще заставят исчезнуть. Вот и с...
5 марта
«Черная пантера»: на лицо ужасные, добрые внутри
С недавних пор в Африке можно найти не только малярию, сафари и дикие племена, но и Ваканду —секретную страну с самыми передовыми технологиями в...
Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров