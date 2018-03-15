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Город

Бывшей гостинице «Царьград» в центре Ярославля занизили цену

15 марта 2018 11:13
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продажа, гостиница, Ярославль, здание

Большое здание № 5 на улице Андропова в Ярославле пытаются продать уже несколько лет. Но тщетно — памятник архитектуры, бывшую гостиницу «Царьград» никто не берёт.

В этом году здание оценили вновь, и оно подешевело, правда, меньше, чем на миллион рублей. Сейчас его оценили в 105 миллионов 198 тысяч рублей. При этом рыночная цена одного квадратного метра всего 38,51 тысячи рублей — весьма бюджетно для роскошного трёхэтажного здания в центре Ярославля.

На этой же улице городские власти продают помещения на первом этаже в доме № 25/9, где сейчас располагаются кафе и магазины. Помещения в 69,2 кв. метра обойдутся в 2,98 миллиона рублей. Рыночная же цена одного квадратного метра здесь — 43 тысячи рублей. 

Справка 76.ru

Здание на улице Андропова, 5/24 является памятником истории и культуры. В XIX веке здесь была знаменитая гостиница «Царьград». Площадь трёхэтажного здания — 2194,2 кв. метра.

Анна Елкина
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Фото: Инга Сафронова
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