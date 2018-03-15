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Водителя, протаранившего забор на Богоявленской площади, объявили в розыск
15 марта 2018 11:23
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Непонятно, что двигало водителем машины «Рено», который, протаранив новый забор на Богоявленской площади, убежал сразу после ДТП. Сотрудников ГИБДД вызывали очевидцы.
— Авария произошла 14 марта в 23:55. Неустановленный водитель «Рено» повредил ограждение, после чего скрылся. Проводится проверка, водителя ищут, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области.
Несмотря на то, что забор повредил горе-водитель, он не будет оплачивать ремонт из своего кошелька.
— Директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов лично побывал на месте аварии. Ремонтировать забор будет подрядная организация, — пояснили в мэрии Ярославля.
Фото: читатель 76.ru
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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