Водителя, протаранившего забор на Богоявленской площади, объявили в розыск

Виновник аварии бросил свой автомобиль

Непонятно, что двигало водителем машины «Рено», который, протаранив новый забор на Богоявленской площади, убежал сразу после ДТП. Сотрудников ГИБДД вызывали очевидцы.

— Авария произошла 14 марта в 23:55. Неустановленный водитель «Рено» повредил ограждение, после чего скрылся. Проводится проверка, водителя ищут, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области.

Несмотря на то, что забор повредил горе-водитель, он не будет оплачивать ремонт из своего кошелька.

— Директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов лично побывал на месте аварии. Ремонтировать забор будет подрядная организация, — пояснили в мэрии Ярославля.