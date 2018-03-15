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Таинственно исчез, таинственно нашёлся: водителя, пропавшего вместе со служебной машиной, разыскали
15 марта 2018 10:09
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Водителя, который так неожиданно пропал вместе со служебной машиной, нашли. Живым-здоровым. Об этом рассказали в полиции. Правда, история его нахождения такая же тёмная, как и история исчезновения.
Накануне мы общались с начальницей Анатолия Еленой. Она очень охотно дала всю подробную информацию о своём водителе. 12 марта мужчина пропал вместе со служебной машиной после визита к доктору. А до этого целый день жаловался, что сердце болит. В этот раз Елена оказалась менее словоохотлива.
— Анатолий найден. Он жив-здоров. С машиной тоже всё в порядке. Всем спасибо. Комментировать то, где он был, я не буду, — сказала Елена.
Такая же ситуация и в полиции. Мы хотели уточнить, где же три дня пропадал Анатолий.
— К сожалению, более подробную информацию мы дать не можем, — пояснили в полиции.
Остаётся только гадать, почему водитель пропал вместе с машиной. Да ещё и на сердце жаловался. Кстати, накануне Елена уточнила: у мужчины были проблемы с микрозаймами.
Фото: Елена/Vk.com
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