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Ждали лета и просили любви: чем занимались ярославцы в утренних пробках
15 марта 2018 09:29
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Мощная мартовская метель выбила этим утром из колеи ярославских водителей. Причём, похоже, во всех смыслах — в городе случилось аж шесть аварий, из-за чего основные магистрали встали в пробки.
Следим за ситуацией на дорогах в режиме онлайн.
«Яндекс» снова приравнивает нас к столице, показывая девятибалльные пробки. А водители от скуки в пробках болтают в навигаторах. Что волновало этим утром ярославцев, смотрим.
Фото: Михаил Контуев, Яндекс.Карты
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