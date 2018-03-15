Ждали лета и просили любви: чем занимались ярославцы в утренних пробках

В пробках всегда есть, о чём поговорить

Мощная мартовская метель выбила этим утром из колеи ярославских водителей. Причём, похоже, во всех смыслах — в городе случилось аж шесть аварий, из-за чего основные магистрали встали в пробки.

«Яндекс» снова приравнивает нас к столице, показывая девятибалльные пробки. А водители от скуки в пробках болтают в навигаторах. Что волновало этим утром ярославцев, смотрим.

Увы, до лета ещё далеко

Захотелось внезапно

Похоже, на проспекте Фрунзе живут самые романтичные автовладельцы

И началась торговля

Стою в пробке, где хочу

Ну а как тут не ругаться?

Зато есть легальная причина опоздать