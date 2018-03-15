В ночной аварии на съезде с Октябрьского моста пострадал мужчина

Медицинская помощь потребовалась водителю «Шевроле»

Вчера около 22 часов в Заволжском районе на съезде с Октябрьского моста столкнулись «Фольксваген-Пассат» и «Шевроле-Круз».

На месте аварии работали спасатели, сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. В ДТП пострадал один человек.

— В аварии травмы получил водитель «Шевроле», — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Мужчина ехал в машине один, без пассажиров.

В конце декабря прошлого года на Октябрьском мосту произошла авария, в которой погиб 29-летний мужчина. Прокуратура провела проверку и рассказала о подробностях ДТП.