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В ночной аварии на съезде с Октябрьского моста пострадал мужчина
15 марта 2018 09:53
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Вчера около 22 часов в Заволжском районе на съезде с Октябрьского моста столкнулись «Фольксваген-Пассат» и «Шевроле-Круз».
На месте аварии работали спасатели, сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. В ДТП пострадал один человек.
— В аварии травмы получил водитель «Шевроле», — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Мужчина ехал в машине один, без пассажиров.
В конце декабря прошлого года на Октябрьском мосту произошла авария, в которой погиб 29-летний мужчина. Прокуратура провела проверку и рассказала о подробностях ДТП.
Фото: МЧС
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