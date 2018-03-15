«Шок, в России снова снег»: на Ярославль обрушилась мартовская метель

Город увяз в снегу

Хоть вчера и предупреждали о резкой смене погоды, но утренняя метель всё равно оказалась сюрпризом. Город завалило снегом. Машины буксуют во дворах, таксисты ощутимо подняли ценник. А на дорогах то и дело — ДТП. За ситуацией в заснеженном городе следите в нашей онлайн-трансляции.