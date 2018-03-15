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Онлайн-трансляция
«Шок, в России снова снег»: на Ярославль обрушилась мартовская метель
15 марта 2018 09:25
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Хоть вчера и предупреждали о резкой смене погоды, но утренняя метель всё равно оказалась сюрпризом. Город завалило снегом. Машины буксуют во дворах, таксисты ощутимо подняли ценник. А на дорогах то и дело — ДТП. За ситуацией в заснеженном городе следите в нашей онлайн-трансляции.
09:58 Сервис «Яндекс.Пробки» дает 9 баллов ярославским пробкам. Стоит Заволжский район. Но аварий стало уже меньше.
09:50 На центральных улицах вроде вполне прилично убирают. А как у вас в районах почистили утром снег? Присылайте фото на нашу почту 76@rugion.ru или в личные сообщения нашей группы «ВКонтакте».
09:37
— В городе работают 46 управляющих компаний. Под моим личным контролем находится выполнение всех поставленных задач перед подрядными организациями, — сказал глава департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов. И пригрозил солидными штрафами тем, кто будет халтурить.
09:36 Из-за снежного поцелуя двух машин в пробку встала утром Юбилейная развязка.
Фото: Александра Савельева, Яндекс.Пробки
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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