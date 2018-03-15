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В центре Ярославля иномарка протаранила новый забор и вылетела на тротуар
15 марта 2018 09:25
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Сегодня ночью на площади Богоявления произошло ДТП: иномарка «Рено» протаранила новенькое ограждение и вылетела на тротуар. К счастью, в момент аварии на улице никого не было. Но, несмотря на поздний час, последствия ДТП не остались незамеченными.
— Не очень понятно, как он вообще там оказался. Ведь на площади круговое движение. И нужно по встречке гнать, чтоб так вылететь, — рассказывает читатель 76.ru.
Водитель, по его словам, не стал вызывать скорую помощь. Вместо этого он вызвал эвакуатор.
Фото: читатель 76.ru
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