В центре Ярославля иномарка протаранила новый забор и вылетела на тротуар

Машина серьёзно пострадала

Сегодня ночью на площади Богоявления произошло ДТП: иномарка «Рено» протаранила новенькое ограждение и вылетела на тротуар. К счастью, в момент аварии на улице никого не было. Но, несмотря на поздний час, последствия ДТП не остались незамеченными.

— Не очень понятно, как он вообще там оказался. Ведь на площади круговое движение. И нужно по встречке гнать, чтоб так вылететь, — рассказывает читатель 76.ru.

Водитель, по его словам, не стал вызывать скорую помощь. Вместо этого он вызвал эвакуатор.