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Из-за аварии на Юбилейной развязке машины встали в пробку

15 марта 2018 09:12
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ДТП, пробка, Ярославль

Сегодня утром на проспекте Октября в районе Юбилейной развязки произошло ДТП. Автомобиль «Рено» врезался в «Фольксваген».

— Авария не сильная, никто не пострадал, — говорят очевидцы. — Но машины сильно мешают движению.

Из-за ДТП образовалась пробка при выезде с Тутаевского шоссе и Ленинградского проспекта.

Ещё на этой же развязке сломался автобус — мигает аварийкой.

Михаил Контуев
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Фото: Михаил Контуев, Яндекс.Карты
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