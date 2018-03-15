Из-за аварии на Юбилейной развязке машины встали в пробку

Авария не серьёзная, но застопорила движение

Сегодня утром на проспекте Октября в районе Юбилейной развязки произошло ДТП. Автомобиль «Рено» врезался в «Фольксваген».

— Авария не сильная, никто не пострадал, — говорят очевидцы. — Но машины сильно мешают движению.

Из-за ДТП образовалась пробка при выезде с Тутаевского шоссе и Ленинградского проспекта.

Ещё на этой же развязке сломался автобус — мигает аварийкой.