Мэрия Ярославля оштрафует коммунальщиков на 150 тысяч рублей за плохую уборку снега

90 машин будут убирать снег

В середине марта на Ярославль обрушилась метель. Но коммунальщики должны быть к ней готовы. Ведь управление МЧС по Ярославской области ещё накануне выпустило штормовое предупреждение. Всю ночь в регионе шёл сильный снег. По словам синоптиков, за несколько часов в Ярославле выпала недельная норма осадков. Снегопад пришёл со стороны юга, с границ Московской области. Посмотрим, как коммунальщики с ним справятся на этот раз. Тем более мэрия пригрозила: недобросовестных оштрафуем.

— В городе работают 46 управляющих компаний. Под моим личным контролем находится выполнение всех поставленных задач перед подрядными организациями. Штрафы за некачественную работу по уборке снега для управляющих компаний составляют от 15 до 150 тысяч рублей, — сказал глава департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов.

По словам чиновников, бороться с последствиями непогоды будут 90 снегоуборочных машин.