И денег не дам, и работать не пойду: мама предпочла алиментам тюремные решётки

Женщине грозит уголовная ответственность

В Даниловском районе судебные приставы долгое время пытаются призвать к ответу недобросовестную мать. Женщина несколько лет не платила алименты своим сыну и дочери. В результате накопился внушительный долг: полмиллиона рублей. Отдавать ей было не с чего. В конце-концов её отправили на принудительные работы.

— Женщине назначили административное наказание в виде 20 часов обязательных работ. Из них она отработала лишь четыре часа. После этого суд назначил наказание в виде административного ареста на срок трое суток. Если после этого должница будет продолжать уклоняться от уплаты алиментов, то ей грозит уголовная ответственность, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.