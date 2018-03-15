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И денег не дам, и работать не пойду: мама предпочла алиментам тюремные решётки
15 марта 2018 07:50
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В Даниловском районе судебные приставы долгое время пытаются призвать к ответу недобросовестную мать. Женщина несколько лет не платила алименты своим сыну и дочери. В результате накопился внушительный долг: полмиллиона рублей. Отдавать ей было не с чего. В конце-концов её отправили на принудительные работы.
— Женщине назначили административное наказание в виде 20 часов обязательных работ. Из них она отработала лишь четыре часа. После этого суд назначил наказание в виде административного ареста на срок трое суток. Если после этого должница будет продолжать уклоняться от уплаты алиментов, то ей грозит уголовная ответственность, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
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