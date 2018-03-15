|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Пьяный гнал на бешеной скорости: стали известны подробности резонансного ДТП на Октябрьском мосту
15 марта 2018 07:00
5 522 5
Смертельное ДТП на Октябрьском мосту в конце декабря 2017 года спровоцировал 55-летний водитель «Тойоты». Во время проверки выяснилось, что мужчина сел за руль пьяным, сильно разогнался, настолько, что не справился с управлением и вылетел на встречку. К несчастью, ему на пути попался водитель «Ауди»: 29-летний Сергей Тетерин. От сильного удара последний погиб мгновенно.
— В отношении 55-летнего водителя «Тойоты» возбудили уголовное дело. Сейчас оно передано в суд. Мужчина, находясь в состоянии опьянения и двигаясь по Октябрьскому со стороны улицы Дачная в направлении Октябрьской площади нарушил скоростной режим. К обвиняемому применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — рассказали в прокуратуре города Ярославля.
Максимальное наказание, которое грозит виновнику ДТП, — семь лет лишения свободы. Его, кстати, сразу же после ДТП даже не арестовали. Правоохранители сослались на серьёзное заболевание, которое не позволяло отправить мужчину в тюрьму.
Напомним, ДТП, которое всколыхнуло весь город, произошло 22 декабря. В нём погиб 29-летний Сергей Тетерин. Тогда он ехал домой. Перед этим он отвозил свою супругу на корпоратив. Ранее в полиции рассказывали, что сам Сергей был лишён прав.
Фото: Ольга Прохорова
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
5 марта
«Черная пантера»: на лицо ужасные, добрые внутри
С недавних пор в Африке можно найти не только малярию, сафари и дикие племена, но и Ваканду —секретную страну с самыми передовыми технологиями в...
Вот отличный пример что... далее
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
А для чего вообще фильмы о... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров