Пьяный гнал на бешеной скорости: стали известны подробности резонансного ДТП на Октябрьском мосту

В аварии погиб 29-летний Сергей Тетерин

Смертельное ДТП на Октябрьском мосту в конце декабря 2017 года спровоцировал 55-летний водитель «Тойоты». Во время проверки выяснилось, что мужчина сел за руль пьяным, сильно разогнался, настолько, что не справился с управлением и вылетел на встречку. К несчастью, ему на пути попался водитель «Ауди»: 29-летний Сергей Тетерин. От сильного удара последний погиб мгновенно.

— В отношении 55-летнего водителя «Тойоты» возбудили уголовное дело. Сейчас оно передано в суд. Мужчина, находясь в состоянии опьянения и двигаясь по Октябрьскому со стороны улицы Дачная в направлении Октябрьской площади нарушил скоростной режим. К обвиняемому применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — рассказали в прокуратуре города Ярославля.

Максимальное наказание, которое грозит виновнику ДТП, — семь лет лишения свободы. Его, кстати, сразу же после ДТП даже не арестовали. Правоохранители сослались на серьёзное заболевание, которое не позволяло отправить мужчину в тюрьму.

Напомним, ДТП, которое всколыхнуло весь город, произошло 22 декабря. В нём погиб 29-летний Сергей Тетерин. Тогда он ехал домой. Перед этим он отвозил свою супругу на корпоратив. Ранее в полиции рассказывали, что сам Сергей был лишён прав.