Ярославские студенты сняли вирусный ролик про выборы президента

Приходи на выборы и получи айфон

Ярославские студенты наряду с известными личностями зазывают горожан на выборы. Они сняли видео «Голосовач челлендж», подобное известному флешмобу Mannequin Challenge (подражание манекену). Его суть проста. Это вирусное видео и флешмоб, распространившиеся в интернете в октябре 2016 года. Группа людей остается неподвижной, пока между ними перемещается оператор, записывающий видео.

— Приходи на выборы, обменяй селфи на айфон, — в конце ролика призывают студенты.

Айфон может выбрать каждый, кто сфотографируется на избирательных участках. Голосовать за фотографии будут сами ярославцы три дня. 25 марта конкурс завершится, а авторов лучших работ наградят уже 31 марта.