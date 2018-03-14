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Ярославские студенты сняли вирусный ролик про выборы президента
14 марта 2018 21:25
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Ярославские студенты наряду с известными личностями зазывают горожан на выборы. Они сняли видео «Голосовач челлендж», подобное известному флешмобу Mannequin Challenge (подражание манекену). Его суть проста. Это вирусное видео и флешмоб, распространившиеся в интернете в октябре 2016 года. Группа людей остается неподвижной, пока между ними перемещается оператор, записывающий видео.
— Приходи на выборы, обменяй селфи на айфон, — в конце ролика призывают студенты.
Айфон может выбрать каждый, кто сфотографируется на избирательных участках. Голосовать за фотографии будут сами ярославцы три дня. 25 марта конкурс завершится, а авторов лучших работ наградят уже 31 марта.
Фото: вЯрославле/YouTube
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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