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Город

Последнее прокурорское предостережение: мэрия хочет хоронить ярославцев в месте, предназначенном для земледелия

14 марта 2018 20:47
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мэрия, захоронения, похороны, кладбища, Ярославль

Жители сразу шести деревень забили тревогу и написали заявление в прокуратуру. Они требуют, чтобы прокуратура запретила хоронить ярославцев на земельном участке между деревнями Игнатово, Сосновцы, Почаево, Матрёнино, Думино и Григорьевское.

В настоящее время единственным кладбищем, где можно хоронить людей, является «Осташинское». Но и оно уже почти переполнено. Настолько, что мэрия Ярославля вовсю ищет место, где бы можно было устроить новое кладбище. И кажется, чиновники нашли это самое место. Однако прокуратура провела проверку и установила, что сейчас этот земельный участок использовать для захоронений нельзя.

— Он не отвечает требованиям законодательства для использования в указанных целях. В частности, данный земельный участок относится к землям сельскохозяйственного назначения и не может использоваться для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства. Кроме того, создание нового кладбища возможно только при наличии положительного заключения экологической экспертизы, — рассказали в прокуратуре Ярославля.

Прокурор направил заместителю Владимира Слепцова предостережение о недопустимости нарушения закона при размещении кладбища.

Но есть и хорошая новость: теперь умерших ярославцев будут класть в гроб на подушку из опилок.

Анна Лурье
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Фото: Александра Савельева
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