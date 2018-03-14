Этому не научат в школе: педагога из Ярославской области осудят за подделку документов для маленького сына

Маме лень было ходить в больницу

В Угличе женщина украла из кабинета врача незаполненные бланки справок с печатями и штампами местной больницы. Каждый раз после болезни сына ей было лень ходить к врачу, поэтому она самостоятельно заполняла бланки, чтобы отдавать их в садике. Поддельные документы она приносила больше года: с марта 2016 по ноябрь 2017.

— Женщина украла бланки в одной из школ Углича, где она работает учительницей. В отношении неё возбудили уголовное дело. Оно направлено в суд. Сейчас она находится под подпиской о невыезде, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.