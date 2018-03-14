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Губернатор поблагодарил ярославцев, показавших запаркованную площадь по его окнами
14 марта 2018 17:55
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Дмитрий Миронов согласился с возмущениями ярославцев о том, что центральную пешеходную площадь в Ярославле нагло запарковали чиновники. На Советской площади насчитали аж 110 машин. При том, что разрешенных мест для парковки автомобилей чиновников здесь всего около 40.
— Получаю многочисленные жалобы на автомобили, припаркованные на Советской площади. Благодарю жителей за активную позицию. И разделяю эти претензии. Большая часть Советской площади — пешеходная зона, — высказался губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов «Вконтакте». — Здесь гуляют ярославцы и гости из других регионов, проходят экскурсии. Хаотичной парковке на площади не место. Уже думали, как решить проблему. Определенные наработки есть.
Например, власти предлагают поставить сигнальные столбики по периметру площади, чтобы машины совсем не могли заехать на пешеходную часть.
Фото: Дмитрий Миронов / vk.com
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